Ascolti tv ieri mercoledì 25 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino Vanina Chi l' ha visto e Saviano

I dati sugli ascolti tv di ieri, mercoledì 25 marzo, mostrano le performance di diversi programmi in prima serata. Tra questi, si sono confrontati uno show condotto da Stefano De Martino, la trasmissione condotta da Vanina, il programma di approfondimento

La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 25 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è La Ruota della Fortuna (Canale 5) ma Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Vanina – Un vicequestore a Catania 2 (Canale 5) chiude alle spalle di Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino (Rai 2) ma davanti a Morgane (Rai 1). Ai piedi del podio Chi l’ha visto? (Rai 3), Le Iene (Italia 1), La giusta distanza (La7) con Roberto Saviano, Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate, 4 Ristoranti (Tv8) e Anni Settanta (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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