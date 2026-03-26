Ascolti tv boom per Stasera tutto è possibile disastro per Venina e Morgane

Nella giornata del 25 marzo, gli ascolti televisivi hanno registrato un aumento notevole per il programma

Gliascolti tvdel 25 marzo assegnano la vittoria aStasera tutto è possibileche ha raccolto molti telespettatori, continuando a crescere puntata dopo puntata. Mentre continuano a crollareMorganeeVanina. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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