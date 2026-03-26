ARTipasto torna in Valchiavenna | a Palazzo Vertemate Franchi la mostra di Wanda Guanella

Nel 2026, ARTipasto torna in Valchiavenna, confermando la sua presenza nella regione con una mostra all’interno di Palazzo Vertemate Franchi. La rassegna culturale è promossa da Bregaglia Engadin Turismo e mantiene il suo legame con il territorio transfrontaliero. La mostra vede come protagonista Wanda Guanella, e si svolge presso il palazzo storico.

Torna anche nel 2026 la rassegna culturale promossa da Bregaglia Engadin Turismo, che conferma il suo legame con il territorio transfrontaliero Torna anche nel 2026 in Valchiavenna ARTipasto, la rassegna culturale promossa da Bregaglia Engadin Turismo, che conferma il suo legame con il territorio transfrontaliero. Tra gli appuntamenti in programma spicca la mostra di pittura di Wanda Guanella, allestita a Palazzo Vertemate Franchi, con inaugurazione fissata per giovedì 3 aprile alle 17.30. Per celebrare il decimo anniversario, ARTipasto raddoppia e si articola in due fine settimana: dal 2 al 6 aprile e dal 14 al 17 maggio, creando un ideale ponte culturale tra Pasqua e Ascensione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - ARTipasto torna in Valchiavenna: a Palazzo Vertemate Franchi la mostra di Wanda Guanella Articoli correlati Palazzo Vertemate Franchi: svelati i segreti del Palazzo che dominava l'EuropaConclusi i lavori: tecnologia LED e nuovi allestimenti per riscoprire il legame tra Piuro e Chiavenna e le capitali europee Palazzo Vertemate... Tutti gli aggiornamenti su Palazzo Vertemate Franchi Discussioni sull' argomento ARTipasto torna in Valchiavenna: a Palazzo Vertemate Franchi la mostra di Wanda Guanella; ARTIPASTO DALLA VAL BREGAGLIA A PALAZZO VERTEMATE FRANCHI: IL 3 APRILE L'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI WANDA GUANELLA; ARTipasto 2026: Wanda Guanella in mostra a Palazzo Vertemate Franchi dal 3 aprile. ARTipasto 2026: Wanda Guanella in mostra a Palazzo Vertemate Franchi dal 3 aprile #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook