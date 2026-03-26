Firenze ospita la 36ª assemblea nazionale dell’Unione Artigiani Italiani e delle Piccole e Medie Imprese, in programma venerdì 24 aprile 2026. L’evento si concentra sui temi dell’artigianato e delle PMI, con un focus sulla trasformazione delle competenze in progresso e sul valore dell’uomo all’interno dell’economia. La sede dell’incontro sarà presso un luogo ancora da definire.

L’Unione Artigiani Italiani e delle Piccole e Medie Imprese (UAI) sceglie Firenze come sede ufficiale della 36ª Assemblea Nazionale, intitolata “L’Unione che trasforma la competenza in progresso, per un’economia che non dimentica il valore dell’uomo”, in programma venerdì 24 aprile 2026 presso l’FH55 Grand Hotel Mediterraneo. Un appuntamento di rilievo nazionale dedicato al presente e al futuro del sistema delle piccole e medie imprese italiane, nel quale saranno approfonditi alcuni dei temi più strategici per il mondo produttivo: innovazione tecnologica, trasformazione digitale, accesso al credito, formazione, ricambio generazionale, internazionalizzazione, sviluppo territoriale, sostenibilità e dialogo tra imprese e istituzioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Artigianato e piccole e medie imprese, Firenze ospita la 36° assemblea nazionale UAI

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