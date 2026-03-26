È previsto un calo netto delle temperature nelle prossime ore, con valori che scenderanno anche di 8-10°C rispetto ai giorni precedenti. La diminuzione si farà sentire soprattutto in montagna e lungo il versante adriatico, dove si registreranno le variazioni più significative. La perturbazione porterà condizioni di freddo intenso su diverse aree del paese.

Come scrive 3BMETEO l'affondo freddo, in arrivo oggi, porterà ad un generale netto calo delle temperature, anche di 8-10°C, più sensibile in montagna ed in generale lungo il versante adriatico. Una dinamica che favorirà un altrettanto drastico calo della quota neve, che potrà scendere fino in collina al Nord entro la notte su giovedì. Giovedì mattina neve in collina sul Nordest e Marche, ma con episodi di graupelneve tonda non esclusi anche in pianura specie in prossimità dei settori costieri. Entro il pomeriggiosera neve in calo a quote collinari (300-500m) anche sul resto del Centro, pure in questo caso non si esclude qualche rovescio di neve tondagraupel fino in pianura, specie sull'Abruzzo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Arriva il freddo: tracollo delle temperature

Articoli correlati

Leggi anche: Freddo in agguato sull’Italia: da mercoledì arriva ciclone artico, crollo delle temperature anche in Toscana

Leggi anche: Dopo il grande freddo arriva la pioggia: maltempo nel weekend, ma temperature in aumento a Torino

Walk This Way : L'incroyable secret derrière le groove d'Aerosmith

Aggiornamenti e notizie su Arriva il freddo tracollo delle...

Temi più discussi: Ondata di freddo sull'Italia con tracollo termico, tempeste di vento e neve a bassa quota a fine marzo; Meteo: Temperature, torna il Freddo. Da Giovedì repentino crollo di 10°C e poi anche Gelate. I dettagli; Maltempo, arriva il colpo di coda invernale: torna il freddo con neve e rovesci; Meteo Puglia, l’inverno non molla: dopo il sole arriva il freddo. Neve a bassa quota e crollo termico.

Arriva il freddo: tracollo delle temperatureArriva il freddo: tracollo delle temperature Come scrive 3BMETEO l'affondo freddo, in arrivo oggi, porterà ad un generale netto calo delle temperature, ... ilsipontino.net

Ondata di freddo sull'Italia con tracollo termico, tempeste di vento e neve a bassa quota a fine marzoOndata di freddo in arrivo sull'Italia a fine marzo: tracollo termico, neve a bassa quota e venti di tempesta. Scopri quando arriva il gelo e le zone più colpite ... virgilio.it

Vildoza, arriva la richiesta di archiviazione per il giocatore e la moglie - facebook.com facebook

#Vildoza, arriva la richiesta di archiviazione per il giocatore e la moglie x.com