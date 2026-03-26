Con l’arrivo della primavera, l’Arno si prepara a ricevere nuovamente un’alga di origine non autoctona, considerata invasiva. La presenza di questa specie, introdotta in Italia alcuni anni fa, si ripresenta nel fiume in questo periodo, attirando l’attenzione di esperti e cittadini. La diffusione di questa alga ha causato preoccupazioni legate all’ecosistema locale e alla qualità dell’acqua.

È primavera, la stagione calda è dietro l’angolo: l’Arno si accinge ad accogliere di nuovo un ospite ’alieno’ (ma da qualche anno in Italia) assai indesiderato. È la cosiddetta ’erba degli alligatori’. Che soffoca il fiume nel tratto fiorentino ma che è apparsa anche in quello empolese. È un’alga che viene dall’America del Sud, favorita dal cambiamento climatico. Si addice bene alle latitudini tropicali. Portata qui come? Non si sa. In ogni caso, l’allarme è risuonato ieri netto e circostanziato, a firma di Arpat e Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Occasione: la Giornata Mondiale dell’Acqua, promossa da Legambiente e tenutasi alla Limonaia di Villa Strozzi di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arno infestato dall’alga ’aliena’. È tornata l’erba degli alligatori

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