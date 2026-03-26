Il 4 settembre, l’artista si esibirà in concerto ad Aquileia. Recentemente, ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Magica Favola”, che ha ottenuto una posizione tra i cinque brani più ascoltati. La cantante torna sul palco dopo aver partecipato alla manifestazione musicale nazionale. L’evento si svolgerà in una località storica del nord Italia, attirando appassionati di musica dal vivo.

Reduce da un Festival di Sanremo che l’ha vista protagonista con “ Magica Favola ” — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana di uscita — e dopo i sold out dei live première di Roma e Milano, Arisa annuncia le prime date del suo atteso tour estivo. La cantante, fra le voci più amate dal pubblico, torna quindi a grande richiesta in Friuli Venezia Giulia per un’unica data regionale, in programma il prossimo venerdì 4 settembre ad Aquileia, nella bellissima cornice di Piazza Capitolo (inizio alle 21.00). I biglietti per il concerto, organizzato da Assoeventi e Zenit srl, in collaborazione con Comune di Aquileia, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sul circuito Ticketone. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - ARISA in concerto ad Aquileia il 4 settembre

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