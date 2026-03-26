Arena piena | 8.000 tifosi e AI al debutto

Mercoledì sera, l'Arena di Pesaro ha registrato una presenza di oltre ottomila spettatori per una partita di regular season di Serie A2 tra la Vuelle e la squadra di Bologna. La partita si è svolta in una struttura quasi completamente gremita. La tifoseria ha affollato gli spalti, contribuendo a un’atmosfera vivace e intensa durante l’incontro sportivo.

Lo scorso mercoledì sera, l’Arena di Pesaro si è riempita di oltre ottomila persone per assistere a una sfida di regular season in Serie A2 tra la Vuelle e i bolognesi. L’evento ha anche il debutto di un servizio di intelligenza artificiale installato al Palasport dallo sponsor Eden Viaggi. La presenza massiccia del pubblico ha fatto riflettere sulla potenziale capacità di attrazione della squadra pesarese se tornasse a competere per obiettivi più ambiziosi della semplice salvezza. L’atmosfera descritta dalle cronache riporta scenari non visti da tempo nella città marchigiana: file di tifosi attendevano fuori dai cancelli ben un’ora prima dell’inizio della gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arena piena: 8.000 tifosi e AI al debutto Articoli correlati Leggi anche: Milano Cortina, la nazionale femminile di Hockey al debutto: i tifosi riempiono l'Arena Santa Giulia Leggi anche: Füllkrug si presenta al Milan: messaggio ai tifosi e debutto immediato