Appennino bolognese | il video

Nelle zone più alte dell’Appennino bolognese sono stati registrati fino a 30 centimetri di neve, causando disagi significativi alla circolazione. Il maltempo ha interessato le aree montane, portando a problemi alla viabilità e all’intervento delle squadre di emergenza. La neve ha interessato anche le zone meno elevate, ma con intensità minore. La situazione viene monitorata dalle autorità locali.

Fino a 30 centimetri di coltre bianca nelle zone più alte della montagna con gravi disagi per la circolazione: mezzi pesanti senza catene hanno causato blocchi stradali e alcune auto non sono partite a causa del gelo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Appennino bolognese: il video Articoli correlati La giovane bolognese Elisabeth Alexandra nel cast di ‘Uno sbirro in Appennino’Bologna, 3 marzo 2026 – In attesa del 9 aprile, quando sarà trasmessa su Rai 1 la nuova serie ‘Uno sbirro in Appennino’, anche una giovanissima... Appennino bolognese, incendio a Gaggio Montano: sette squadre dei vigili del fuoco in azione per salvare la zona.Incendio nell’Appennino bolognese: sette squadre dei vigili del fuoco in azione a Gaggio Montano Un incendio di notevoli dimensioni ha devastato... Rally Alto Appennino Bolognese (RAAB) 2003 Una selezione di notizie su Appennino bolognese Temi più discussi: Appennino bolognese. Frane e alluvioni, ora il nostro borgo rischia di scomparire; Incendio in un'area boschiva su Appennino bolognese; Bologna Celebra la Rinascita di Via San Felice: Nuovo Splendore tra Storia e Innovazione; A Bologna una mostra intreccia arti visive, cinema e ricerca sul paesaggio siciliano. Incendio in un'area boschiva su Appennino bologneseDalla tarda mattinata, un vasto incendio di bosco e vegetazione interessa le colline di Sasso Marconi, sul primo Appennino bolognese, nella zona di via Prunaro. (ANSA) ... ansa.it Gaggio Tech, una crisi che dall'Appennino tocca l'indottoDal salvataggio ai timori legati alle nuove difficoltà: continua la lunga lotta sindacale di Gaggio Tech. Alcuni di noi hanno perso fino a 60 o 70mila euro di stipendio, dicono i lavoratori ... rainews.it Incendio in un'area boschiva su Appennino bolognese. A Sasso Marconi, al lavoro 20 unità dei Vigili del Fuoco #ANSA - facebook.com facebook #EmiliaRomagnaSlow #inEmiliaRomagna In Appennino bolognese ogni passo racconta una storia. Dalla Via degli Dei alla Via della Lana e della Seta fino alla Via Mater Dei: cammini tra natura, borghi e panorami da vivere lentamente. visiter.it/c6vo x.com