Da inizio 2026, Haaland ha segnato solo cinque gol, con alcune prestazioni deludenti nei grandi incontri. La sua forma sembra aver subito un calo rispetto alle stagioni precedenti, lasciando spazio a dubbi sulle sue reali capacità di mantenere alto il rendimento nei momenti più importanti. La sua presenza in campo appare meno determinante rispetto al passato.

Il rendimento di Erling Haaland è calato bruscamente rispetto a ciò a cui ci aveva abituato. L’analisi di As. Haaland, che succede?. Tra agosto e dicembre ha messo a segno 25 reti tra Premier League e Champions League. Ma con l’inizio del nuovo anno, la polvere gli si è bagnata. Dal 2026 ha realizzato appena cinque gol. Haaland non è sceso in campo nella semifinale di Coppa di Lega contro il Newcastle e, quando è stato utilizzato negli ottavi di finale di Champions contro il Real Madrid, la sfida era praticamente già chiusa. Il norvegese tende a sparire in alcuni grandi match. Specialmente nelle finali. Il City ha conquistato la Carabao Cup domenica scorsa grazie ai due gol di O’Reilly, che in quattro minuti hanno steso un Arsenal che fino a quel momento credeva di poter vincere tutti e quattro i trofei in palio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Appena 5 gol da inizio 2026 e un fantasma nei big match: Haaland è umano dopotutto

Articoli correlati

Leggi anche: Inter: Lautaro Martínez e il problema dei gol nei big match

Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del big match

Tutto quello che riguarda Appena 5 gol da inizio 2026 e un...

Discussioni sull' argomento AS Roma, altro che attacco. Ora è la difesa a preoccupare: Gasperini ha perso l'effetto Ranieri; Parma tra i meno prolifici in Europa: Ondrejka è sparito, servono i suoi gol; Fiorentina-Inter 1-1, le pagelle viola. Ndour gol e tanto lavoro, Fagioli costruisce e De Gea blinda il pareggio; Roma-Lecce, le pagelle: Vaz, elettricità e gol da 7. Falcone para dentro alla porta, 5.

Il vero e proprio peggioramento sta appena per iniziare… Caduti nel mattino circa 10 cm di neve ventata, ora si è messo a nevicare con grossi fiocchi senza vento e da qui a sabato mattina arriveremo a oltre 70 cm di neve fresca!! Impianti aperti tutti i - facebook.com facebook

Serve chiara volontà politica affinché la sperimentazione appena conclusa diventi tappa significativa verso l’istituzionalizzazione dei #CorpiCiviliPace in un Dipartimento, come previsto dalla Campagna #AltraDifesaPossibile x.com