Appalto Euroapi proroga a Servizi Ambientali | stop alla procedura di esuberi

Una proroga è stata concessa a Servizi Ambientali riguardo all’appalto Euroapi, interrompendo temporaneamente la procedura di esuberi prevista per i lavoratori dell’indotto collegato allo stabilimento. La decisione evita al momento licenziamenti e mette in pausa le procedure che erano state avviate in precedenza. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Cessata l’applicazione dell’articolo 4 del contratto Fise Multiservizi: si allontana, almeno per ora, il rischio per i lavoratori. Cobas: “Scelta saggia dopo giorni di tensione” BRINDISI – Si allontana, almeno temporaneamente, lo spettro degli esuberi per i lavoratori dell’indotto legato allo stabilimento Euroapi. Il sindacato Cobas, tramite una nota del segretario provinciale, Roberto Aprile, ha infatti reso noto di aver ricevuto oggi una comunicazione ufficiale da parte della ditta Servizi Ambientali: l’azienda Euroapi ha deciso di prorogare l’appalto in essere fino al 31 dicembre 2026. Una decisione che viene definita “saggia ed equilibrata” dal sindacato, maturata al termine di giorni caratterizzati da forte tensione e preoccupazione tra i lavoratori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Appalto Euroapi, proroga a Servizi Ambientali: stop alla procedura di esuberi Articoli correlati L'arcivescovo Maffeis in visita alla Trasimeno servizi ambientaliTsa Trasimeno servizi ambientali ha accolto l’arcivescovo di Perugia e Città della Pieve. La sfida post manovra è il deficit. Obiettivo: stop alla procedura UeRoma, 2 gennaio 2026 – La manovra da circa 22 miliardi di euro per il 2026, varata l’altro giorno dal Parlamento, nasce, nei numeri e nei contenuti,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Appalto Euroapi Appalto Euroapi, proroga a Servizi Ambientali: stop alla procedura di esuberiCessata l’applicazione dell’articolo 4 del contratto Fise Multiservizi: si allontana, almeno per ora, il rischio per i lavoratori. Cobas: Scelta saggia dopo giorni di tensione ... brindisireport.it Appalti: proroga interfaccia ANAC per affidamenti fino a 5mila euroNell’ottica di andare incontro alle esigenze dei Comuni e delle PA semplificando la procedura di affidamento diretto degli appalti, l’ANAC ha stabilito la proroga dell’interfaccia web disponibile ... pmi.it