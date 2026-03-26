Appalti USB | Irregolarità nelle pulizie in Procura a nel Tribunale di Nola

La USB Lavoro Privato Campania ha segnalato presunte irregolarità negli appalti di pulizia nelle sedi della Procura della Repubblica e del Tribunale di Nola. La denuncia riguarda modalità di affidamento e gestione dei contratti relativi ai servizi di pulizia all’interno di queste istituzioni giudiziarie. La questione è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale del sindacato.

Tempo di lettura: < 1 minuto La USB Lavoro Privato Campania denuncia presunte irregolarità negli appalti di pulizia operanti all’interno delle sedi della Procura della Repubblica e del Tribunale di Nola. Il sindacato riferisce di aver diffidato la Romeo Gestioni S.p.A., segnalando mancati pagamenti, utilizzo di dispositivi personali per la rilevazione delle presenze, assenza di strumenti aziendali e possibili pressioni sui lavoratori. Secondo USB, la vicenda assume particolare rilievo perché riguarda attività svolte “ all’interno di luoghi simbolo della legalità”, sollevando interrogativi anche sul sistema dei controlli. Nel mirino del sindacato il ruolo della Corte di Appello di Napoli, quale soggetto committente, per presunta carenza di vigilanza, e la mancata trasmissione degli atti richiesti sull’appalto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Appalti, USB: “Irregolarità nelle pulizie in Procura a nel Tribunale di Nola” Articoli correlati Tribunale di Nola: lavoratori delle pulizie costretti a cambiarsi nei bagni. USB annuncia presidio il 24 marzoTempo di lettura: 3 minutiSituazione grave e inaccettabile quella denunciata da USB Lavoro Privato riguardo alle condizioni di lavoro del personale... Appalti delle pulizie negli ospedali, la Uil: "Vogliamo vederci chiaro"Dubbi sulla gestione degli appalti per le pulizie negli ospedali e nei servizi sanitari del circondario.