Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione del Master di Produzione e Finanza – Management per l’audiovisivo, promosso dal Centro Sperimentale di Cinematografia e Anica Academy ETS. Il corso inizierà il 15 giugno e si rivolge a chi desidera approfondire le competenze nel settore della produzione e della gestione finanziaria nel campo dell’audiovisivo.

«Dopo il successo della precedente, siamo orgogliosi di lanciare insieme al Centro Sperimentale di Cinematografia la seconda edizione del Master di Produzione e Finanza – Management per l’Audiovisivo. È un elemento centrale della nostra offerta formativa: puntiamo a contribuire alla formazione professionale di nuovi talenti dell’audiovisivo, che potranno immergersi in un viaggio approfondito nell’ecosistema produttivo e distributivo, acquisendo gli strumenti necessari per comprenderne le dinamiche fondamentali, i soggetti che lo compongono, le loro competenze, responsabilità e interazioni»,dichiara Francesco Rutelli, Presidente Anica Academy ETS. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Aperte le iscrizioni per il Master di Produzione e Finanza – Management per l’audiovisivo

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