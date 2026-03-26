Una libreria storica di Pesaro chiude dopo quasi cinque decenni di attività. La decisione arriva con un messaggio diretto del proprietario, che annuncia la fine della sua esperienza e la vendita del negozio di viale della Repubblica. La libreria, punto di riferimento per molti clienti, ha smesso di operare dopo 47 anni di presenza nel quartiere.

Pesaro, 26 marzo 2026 – Sul ponte sventola bandiera bianca. E’ quella della storica libreria di Antonio Bonali di viale della Repubblica. “Basta, sono 47 anni che sono qui dentro ed ho deciso di mollare tutto. Se trovo vendo l’attività, se no alla fine della prossima estate tiro giù le serrande e saluto tutti”. Loretta chiude il negozio Trendy, addio a 41 anni di moda: “Nessuno vuole sostituirmi, in centro si muore” La cultura che si. arrende? “Il mondo è cambiato, ora tanti si informano coi social. Bisogna adeguarsi ai tempi..”. Lei arriva a fare il librario come? “Finito il militare un amico mi propone di aprire una libreria. Prima di me c’era un altro che vendeva libri, prima nelle bancarelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Antonio vende la libreria: “Dopo 47 anni smetto, è finita la mia bella follia”

Articoli correlati

Leggi anche: Un dipendente di Hoepli a rischio cassa integrazione: “In libreria da 26 anni, è la mia vita, sono preoccupato”

Morto Antonio De Lullo, direttore creativo dell'agenzia Mirus: aveva solo 47 anniLutto a Pescara e Montesilvano per la prematura scomparsa dello stimato professionista che lavorava con l'agenzia di comunicazione È scomparso...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Antonio vende

Discussioni sull' argomento Antonio vende la libreria: Dopo 47 anni smetto, è finita la mia bella follia; Il palazzo Hoepli in vendita a un fondo per 20 milioni: quali soluzioni per i lavoratori; Editoria: l'offerta di Mondadori per il ramo scolastica di Hoepli, mentre la storica sede è in vendita; Milano, vendita da 20 milioni di Palazzo Hoepli agli americani: addio alla storica libreria.

Antonio vende la libreria: Dopo 47 anni smetto, è finita la mia bella folliaIl titolare della libreria Bonali, Antonio, sta cercando di vendere: Tutte le estati siamo qui dentro, io e mia moglie, fino a mezzanotte. Serve passione e tanta voglia di lavorare ... ilrestodelcarlino.it

in vendita presso Agenzia Il Botteghino Via Antonio Pitloo 1a Napoli i biglietti per : MARTEDI' 7 LUGLIO 2026 GORAN BREGOVIC and his Wedding & Funeral Orchestra - EUGENIO BENNATO ARENA FLEGREA NAPOLI - facebook.com facebook