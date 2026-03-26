Antonio Mura è stato nominato nuovo capo di gabinetto del ministero della Giustizia, prendendo il posto di Giusi Bartolozzi, che si è dimessa due giorni fa. La nomina è stata annunciata dall'ufficio del ministro della Giustizia. Mura, giurista, assume questa posizione dopo la fine del mandato di Bartolozzi.

Antonio Mura sarà il nuovo capo di gabinetto del ministero della Giustizia, subentrano quindi a Giusi Bartolozzi, che si è dimessa due giorni fa. Mura è stato finora capo dell'ufficio legalislativo dello stesso ministero. Il caso Bartolozzi «Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione». La frase, pronunciata nel clima rovente della campagna referendaria, aveva provocato molti malumori nel centrodestra soprattutto perché appena due settimane prima il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si era presentato a sorpresa al plenum del Csm (la seconda volta in 11 anni) per chiedere di abbassare i toni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Antonio Mura nuovo capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il giurista prende il posto di Bartolozzi

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