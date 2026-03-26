Anteprima mentre Haaland e Depay mancano

Per l'incontro in programma, alcuni giocatori di rilievo non saranno presenti, tra cui Haaland e Depay. La conferma ufficiale è stata diffusa e la partita si svolgerà senza alcuni degli interpreti più noti. L'assenza di questi atleti potrebbe influire sull'andamento della sfida prevista. La loro mancanza è stata comunicata in anticipo rispetto all'evento sportivo.

2026-03-26 18:54:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Mancheranno diversi nomi di stelle per un gioco allettante. Ronald Koeman schiererà un’Olanda molto cambiata mentre affronterà la Norvegia nella prima delle due amichevoli prima di nominare la sua squadra per la Coppa del Mondo 2026. Gli Oranje ospitano la Norvegia ad Amsterdam venerdì prima di affrontare l’Ecuador martedì prossimo, con le partite che fungono da audizione per coloro che sperano di essere inclusi nel gruppo itinerante per il torneo a 48 squadre in Nord America. E, con diversi giocatori assenti per infortunio, le opportunità di impressionare aumenteranno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Anteprima mentre Haaland e Depay mancano Articoli correlati Leggi anche: Report, risultato e gol mentre Haaland accende la corsa al titolo Sanremo 2026, ascolto in anteprima e pagelle delle 30 canzoni: mancano le idee e pure il coraggioAbbiamo ascoltato in anteprima le canzoni del Festival di Sanremo 2026: da Tommaso Paradiso a Fedez e Masini passando per Arisa, Malika Ayane, serena... Altri aggiornamenti su Anteprima mentre Haaland e Depay mancano Argomenti discussi: Manchester City - Real Madrid, anteprima Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e interviste; Manchester City vs Real Madrid Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Champions League 17-03-2026.