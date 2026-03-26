Anne Freeman chi era la madre di Carolyn Bessette che chiese a John F Kennedy Jr di non portare le sue figlie in aereo | un’insegnante che non aveva mai visto di buon occhio quel matrimonio

Anne Freeman, madre di Carolyn Bessette, era un’insegnante che si oppose al matrimonio tra sua figlia e John F. Kennedy Jr. In occasione del tragico incidente aereo avvenuto 27 anni fa, la donna ha perso entrambe le figlie, Carolyn e Lauren. La relazione tra Freeman e Kennedy Jr. era caratterizzata da questa opposizione, mentre l’incidente ha causato la morte di tre persone coinvolte nella coppia e la perdita delle due figlie di Freeman.

Nel tragico incidente aereo di 27 anni fa la suocera di John ha perso due figlie, Carolyn e Lauren Bessette. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Anne Freeman, chi era la madre di Carolyn Bessette che «chiese a John F. Kennedy Jr di non portare le sue figlie in aereo»: un’insegnante che non aveva mai visto di buon occhio quel matrimonio Articoli correlati Leggi anche: Dentro il matrimonio segreto di John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette: candele, gospel e cavalli selvaggi sull’isola più isolata d’America