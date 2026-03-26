Animali migratori | la metà è in declino

Al centro delle discussioni nel Pantanal brasiliano ci sono diverse specie di animali migratori, tra cui il capovaccaio, il giaguaro, lo squalo balena e il dugongo. Recenti studi indicano che circa il 50% di queste specie sta attraversando un declino della popolazione. La questione riguarda il loro stato di conservazione e le minacce che affrontano nel loro habitat naturale.

Cop15 Campo Grande (Brasile), l’allarme alla Cop15 sulla fauna migratoria, il 49% delle specie protette ha una popolazione in declino, il 5% in più rispetto a 2 anni fa Cop15 Campo Grande (Brasile), l’allarme alla Cop15 sulla fauna migratoria, il 49% delle specie protette ha una popolazione in declino, il 5% in più rispetto a 2 anni fa Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Animali migratori: la metà è in declino Articoli correlati "La guerra aumenta rischi migratori per l'Ue""L'attuale situazione" in Medio Oriente "comporta rischi crescenti di un conflitto prolungato con ripercussioni dirette e indirette per l'Ue" nel... Il Regno Unito vieterà il possesso di primati come animali domestici: ma è una buona notizia solo a metàA partire dal 6 aprile 2026, la vita di migliaia di piccoli primati che vivono nelle case britanniche subirà una scossa burocratica senza precedenti. Migratory Bird Tracking Projects Altri aggiornamenti su Animali migratori Discussioni sull' argomento Animali migratori: la metà è in declino; Chiudere le gabbie. Al via le firme per una legge; Pesci migratori d'acqua dolce trascurati necessitano di protezione urgente, avverte un rapporto. Oltre la metà dei guidatori li lascia liberiIn caso di tamponamento a 50 km/h, un cane di 20 chili si trasforma in un proiettile di 600-1.200. È la fisica spietata degli incidenti stradali, che molti automobilisti sottovalutano quando ... quattroruote.it Gli uccelli migratori in difficoltà erano stati recuperati in Penisola sorrentina. Sono stati curati e riabilitati presso il Centro di Recupero Animali Selvatici della Federico II - facebook.com facebook