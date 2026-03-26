Venerdì 27 marzo 2025, alle ore 21:15, l'Auditorium La Fabbrica di Filottrano ospiterà Michel Giaccaglia, documentarista naturalista di Chiaravalle. L'evento sarà dedicato alla presentazione di “Anima Mundi, l’Arte della Natura”, una serata incentrata sulla natura attraverso immagini e racconti. L'ingresso è libero e l'appuntamento è rivolto a tutti gli interessati a scoprire il mondo naturale.

FILOTTRANO - Venerdì 27 marzo 2025, alle ore 21:15, l'Auditorium La Fabbrica di Filottrano accoglierà Michel Giaccaglia, documentarista naturalista di Chiaravalle, per una serata straordinaria dedicata alla natura in tutte le sue forme. L'occasione è la proiezione del suo documentario Anima Mundi, l’Arte della Natura, un viaggio visivo e sensoriale tra i paesaggi più incontaminati del pianeta. Documentarista di natura dal 2005, Michel ha pubblicato i propri lavori su testate giornalistiche oltreoceano come National Geographic e The Atlantic. Ha inoltre realizzato numerosi reportage di viaggio naturalistici per emittenti televisive nazionali, tra cui Rai 3 con il programma Alle falde del Kilimangiaro e La7 con Eden - Un pianeta da salvare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - “Anima Mundi, l’Arte della Natura” con Michel Giaccaglia

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