Lo scorso 23 marzo, i Carabinieri della Stazione di Navacchio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 48 anni. Dopo essere stato allontanato dalla casa coniugale con un provvedimento d’urgenza, l’uomo si sarebbe mostrato ancora pericoloso, portandolo così in carcere.

L'uomo di 48 anni ha subìto l'inasprimento della misura cautelare a seguito degli accertamenti dei Carabinieri di Navacchio Si sarebbe dimostrato ancora pericoloso e quindi finisce in carcere. Nel pomeriggio dello scorso 23 marzo, i Carabinieri della Stazione di Navacchio hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 48 anni. Il provvedimento restrittivo, emesso dal Gip del Tribunale di Pisa, è scaturito da un'indagine dei militari dell'Arma a seguito di gravi episodi di violenza segnalati lo scorso 20 marzo. L'uomo era già gravato da precedenti e destinatario della misura dell'ammonimento del Questore e del provvedimento di allontanamento d'urgenza dalla casa coniugale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Ancora pericoloso dopo l'allontanamento urgente dalla casa coniugale: ora è in carcere

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