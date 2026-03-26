Ancona calci e schiaffi alla compagna | ammonito 25enne

In pieno centro città, un giovane di 25 anni è stato ammonito dopo aver aggredito la compagna con calci e schiaffi davanti a diversi passanti. L'episodio è avvenuto in un'area frequentata da molte persone, e la vittima ha riportato lievi ferite. La polizia è intervenuta sul posto, identificando il ragazzo e adottando le misure previste dalla legge.

Aveva picchiato la ragazza al culmine di una lite in pieno centro ad Ancona, nelle Marche: ora per un 25enne è scattato l'ammonimento del Questore del capoluogo dorico, Cesare Caposala. Dopo averla minacciata e strattonata, il giovane l'aveva spinta a terra colpendola più volte con calci e pugni: il tutto difronte ai passanti. Per questo motivo, il Questore Caposala ha emesso la misura di prevenzione nei confronti dell'uomo, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi dal commettere condotte analoghe in futuro. Si tratta di un provvedimento amministrativo che ha lo scopo di garantire alla vittima di atti persecutori, diffusione illecita di immaginivideo a contenuto sessualmente esplicito o di violenza domestica una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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