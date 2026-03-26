L'allenatore ha ottenuto risultati positivi con la nazionale di calcio, contribuendo a migliorare il morale della squadra. La squadra brasiliana ha portato a casa vittorie recenti e si avvicina alle competizioni con maggiore sicurezza. La presenza dell'allenatore ha portato un cambiamento nelle prestazioni della formazione, che ora guarda alle prossime partite con ottimismo.

Carlo Ancelotti alza l’asticella, perché non ha paura di saltare. Il Brasile in questa pausa internazionale ha fissato due amichevoli in America, stasera a Boston e martedì a Orlando, contro Francia e Croazia, nazionali che negli ultimi due Mondiali non sono mai scese dal podio. E se la squadra di Luka Modric può essere in fase calante, quella di Deschamps e Mbappé continua a essere la favorita per la vittoria finale nel torneo della prossima estate. Ancelotti sta costruendo un Brasile che al momento ha una sola certezza: il suo “comandante”, magnifica parola che a Rio e dintorni usano per indicare il ct. Alla Cbf hanno fortemente voluto “Anselocci” e dopo aver perso la partita col Madrid nel 2023 l’hanno vinta nel 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ancelotti funziona: il Brasile è tornato a sorridere, e ora sogna con lui

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