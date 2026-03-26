Anarchici morti vietato il presidio commemorativo dal questore di Roma | In contrasto con i valori civili e democratici

Venerdì scorso, in un casolare nei pressi di Roma, sono deceduti due individui accusati di aver maneggiato un ordigno esplosivo. Secondo le autorità, il materiale era destinato a un attentato pianificato per le prossime settimane. Il questore della capitale ha imposto il divieto di un presidio commemorativo, ritenendolo in contrasto con i valori civili e democratici.

Nel casolare romano venerdì scorso sono morti i due anarchici Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, che avrebbero maneggiato un ordigno - poi esploso - nel tentativo di preparare un attentato da mettere in atto nelle prossime settimane. Il provvedimento varato dal questore Roberto Massucci nasce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Anarchici morti, vietato il presidio commemorativo dal questore di Roma: "In contrasto con i valori civili e democratici" Articoli correlati Roma, questore vieta presidio commemorativo per anarchici mortiÈ stato firmato questa mattina il provvedimento con cui il questore di Roma, Roberto Massucci, ha disposto il divieto allo svolgimento di un presidio... Anarchici morti: perquisizioni a Viterbo, proibito presidio a RomaAGI - Perquisizioni tra Viterbo, Montefiascone e Soriano nel Cimino dopo la comparsa di una scritta anarchica nel capoluogo laziale inneggiante ai... Una selezione di notizie su Anarchici morti Temi più discussi: Anarchici morti, tra ipotesi azione su obiettivo vicino; TG5: Pronti a colpire treni costruivano una bomba Video; Anarchici morti a Roma, indagine sul web: caccia alla rete tra blog e chat; Gli anarchici morti nell'esplosione, l'autopsia svela le cause del decessi di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. Roma, vietato il presidio per i due anarchici morti mentre fabbricavano un ordigno: il questore stoppa la commemorazioneRoma, stop al presidio anarchico di domenica alle Capannelle dopo la morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano ... affaritaliani.it Anarchici morti, il questore di Roma vieta il presidio commemorativoIl questore di Roma, Roberto Massucci, ha firmato questa mattina il provvedimento con cui ha disposto il divieto allo svolgimento di un presidio lanciato sul web dalla galassia anarchica per domenica ... ansa.it Anarchici morti, la Questura di Roma vieta presidio commemorativo: «In contrasto con i valori della convivenza civile e democratica» - facebook.com facebook L’indagine sugli anarchici. Arrestato in Sicilia Giuseppe Sciacca, dell’area insurrezionalista, detto “Il bombarolo”. L’indagine è collegata all’esplosione dell’ordigno in un casale a Roma, nella quale sono morti 2 anarchici. La cronaca. x.com