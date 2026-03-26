I Carabinieri Forestali del Nucleo CITES hanno scoperto in un seminterrato di un condominio in Puglia un rettilario illegale. All’interno è stata trovata un’ansa di circa cinque metri nascosta dietro una parete sconosciuta. La scoperta è stata documentata tramite un video e fa parte di un’operazione di contrasto al traffico di specie protette.

Sannicandro di Bari (Puglia) - I Carabinieri Forestali del Nucleo CITES hanno portato alla luce un vero e proprio rettilario illegale nascosto nel seminterrato di un condominio. Dietro una parete nascosta. Lo zoo clandestino era abilmente celato dietro una finta parete fittizia. Gli animali sequestrati sono diversi tra gli enormi rettili recuperati spiccano due anaconde verdi lunghe 5 metri (da 60 kg ciascuna), un'anaconda gialla, una boliviana, diversi pitoni birmani, boa costrittori e persino un caimano tenuto all'interno di un congelatore a pozzetto riadattato ad acquario di fortuna. Il proprietario, un pluripregiudicato al momento irreperibile, deteneva gli animali in condizioni igienico-sanitarie incompatibili e senza alcuna autorizzazione o documentazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Anaconda di 5 metri dietro una parete nascosta, trovata in Puglia, il video

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