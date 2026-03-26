A Giffoni, le campagne per le elezioni amministrative sono in fase di definizione, con alcune forze politiche che stanno discutendo possibili alleanze. Tra i candidati in lizza, uno si distingue come possibile leader di una coalizione alternativa all’attuale amministrazione, che ha come candidato principale una figura già nota nel panorama locale. Le trattative tra i vari gruppi sono in corso, ma nessuna decisione ufficiale è ancora stata presa.

Tempo di lettura: 2 minuti Le manovre sono ormai entrate nel vivo e, anche se ufficialmente nessuno scopre ancora le carte, a Giffoni Valle Piana prende forma quella che potrebbe essere la principale alternativa all’attuale amministrazione guidata da Antonio Giuliano, al termine del suo secondo mandato e quindi non più ricandidabile. Nelle ultime settimane si sono intensificati incontri e contatti tra i gruppi Avanti Giffoni e Giffoni Attiva. Un dialogo sempre più fitto che, secondo indiscrezioni, avrebbe ormai prodotto un’intesa di massima. Sul tavolo ci sarebbe già anche il nome per la candidatura a sindaco: Romina Malfeo. Un profilo che metterebbe insieme diverse sensibilità civiche, con il sostegno di Ugo Carpinelli e, soprattutto, del consigliere uscente Antonio Nobile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amministrative a Giffoni, prove di alleanza: Malfeo in pole per guidare l’alternativa a Giuliano

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