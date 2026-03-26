Il leader della Corea del Nord e il presidente della Bielorussia hanno firmato a Pyongyang un accordo di amicizia e cooperazione. L'incontro tra i due ha portato alla firma di un documento che definisce i termini della collaborazione tra i due paesi. La cerimonia si è svolta alla presenza di funzionari di entrambi i governi, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’accordo.

Il leader della Corea del Nord e il presidente della Bielorussia hanno firmato a Pyongyang un accordo di amicizia e cooperazione. A confermarlo una nota ufficial diffusa sul canale Telegram del governo bielorusso: “Alexander Lukashenko e Kim Jong-un hanno firmato l’Accordo di Amicizia e cooperazione tra la Repubblica di Bielorussia e la Repubblica Popolare Democratica della Corea”. Nel documento dell’alleanza si spiegano in modo preciso e aperto tutti gli obiettivi e i principi di questa interazione, e si definiscono i limiti istituzionali di futuri processi che, si spera, porteranno benefici ad entrambi i Paesi. Durante la visita alla capitale nordcoreana, Lukashenko ha augurato “un futuro grandioso” alla Corea del Nord, grazie allo sforzo del suo popolo “lavoratore e disciplinato”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Amicizie pericolose. Cosa si sono detti Kim e Lukashenko

Articoli correlati

Bologna, confronto nello spogliatoio tra Italiano e la squadra! Cosa è successo e cosa si sono detti. RetroscenaCalciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero Mercato Fiorentina:...

Juventus, confronto alla Continassa dopo l’eliminazione con il Galatasaray. Cosa è emerso e cosa si sono detti squadra e allenatoreKostov Juve: nome nuovo per il centrocampo bianconero, ma c’è la concorrenza di due rivali.

Approfondimenti e contenuti su Amicizie pericolose

Discussioni sull' argomento Giorgia Meloni si è trasformata in Chiara Ferragni - Vale Tutto; Ora Giorgia diventa Chiara e rischia l’effetto-boomerang; Amici, Gigi D'Alessio gela Anna Pettinelli: cosa è successo; ‘Contrazioni pericolose’ di Gabriele Pignotta porta al Verdi le relazioni di coppia, l’amore e la responsabilità.

Amicizie pericolose. Cosa si sono detti Kim e LukashenkoIl leader della Corea del Nord e il presidente della Bielorussia hanno firmato a Pyongyang un accordo di amicizia e cooperazione. A confermarlo una nota ufficial diffusa sul canale Telegram del govern ... formiche.net

Su Netflix il thriller si fa compatto e spietato: storie brevi che partono dalla normalità e scivolano nel caos. Disastri naturali, segreti, amicizie pericolose, adolescenze oscure. Le inizi per curiosità.Le finisci con il fiato corto. Scopri quali sono e perché vederle nel - facebook.com facebook