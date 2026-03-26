Amici Mattia Briga diventa papà | il nome della bambina e la perdita durante la gravidanza

Mattia Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori della loro prima figlia, nata dopo un percorso difficile che i due avevano già raccontato in passato in alcune occasioni televisive. La coppia ha annunciato ufficialmente la nascita della bambina, confermando anche una perdita durante la gravidanza. La notizia è stata condivisa con i fan attraverso i social e diversi mezzi di comunicazione.

Arriva una notizia che fa felici i fans di Amici e che riguarda Mattia Briga e Arianna Montefiori. La coppia ha annunciato la nascita della loro prima figlia, arrivata dopo un percorso non semplice, già condiviso in precedenza durante alcune ospitate televisive. Scopriamo cosa è successo durante la gravidanza e le prime parole dei neo genitori. Pierdavide Carone scrive a Stefano De Martino dopo tanti anni Amici: l’annuncio di Mattia Briga e Arianna Montefiori. Nelle ultime ore, Mattia Briga e Arianna Montefiori hanno comunicato sui social di essere diventati genitori. La bambina è nata il 25 marzo 2026 e si chiama Allegra. L’annuncio è arrivato attraverso un post condiviso su Instagram, accompagnato dalla frase: “ALLEGRA. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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