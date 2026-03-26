Per la puntata di sabato 28 marzo, il programma televisivo condotto da Maria De Filippi ospiterà due star di Hollywood. Si tratta di un attore e di un'attrice molto noti, che parteciperanno come ospiti speciali. La presenza di queste celebrità rappresenta un tentativo di rafforzare l’audience in una serata in cui la concorrenza propone un nuovo appuntamento del proprio format.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" Un buon motivo dunque per sintonizzarsi, oltre a quelli già noti, a iniziare dall'appassionante gara tra i giovani talenti che aspirano a trovare un loro posto nel mondo del canto o della danza. Sono 14 gli allievi ancora in gara pronti a mettersi in gioco nel canto e nel ballo con talento, passione e determinazione consapevoli che solo 1 di loro vincerà. Tre le squadre in gioco per la vittoria: squadra capitanata da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo: Gard e Valentina (cantanti) Alessio e Kiara (ballerini) squadra guidata da... 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Amici, Maria De Filippi fa il colpo: ospiti le star hollywoodiane Zendaya e Tom Holland

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Ci sono persone che non fanno rumore… ma restano nel cuore. Maria De Filippi non è solo televisione. È una presenza discreta, capace di ascoltare, capire ed emozionare senza mai alzare la voce. In anni di programmi ha raccontato storie vere, ha dato - facebook.com facebook