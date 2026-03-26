AMICI | MARIA DE FILIPPI CONTRO CANZONISSIMA SCHIERA IL MONDO

Oggi è stata registrata una seconda puntata di Amici di Maria De Filippi, che vede la partecipazione di numerose star italiane e internazionali. La puntata sarà trasmessa prossimamente e si presenta come una sfida diretta a Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci. La registrazione si è svolta questa mattina e ha coinvolto molti artisti e personaggi noti del panorama musicale e dello spettacolo.

Amici di Maria De Filippi schiera una seconda puntata, registrata oggi, ricchissima di star italiane e internazionali per sfidare Canzonissima di Milly Carlucci. Gli ospiti della seconda puntata sono i The Kolors che presentano il nuovo singolo “Rolling Stones”, l’amatissimo protagonista di “Doc” e “Avvocato Ligas” Luca Argentero, la showgirl Belen Rodriguez e Francesco Cicchella. Direttamente dal dorato mondo di Hollywood, ospiti d’onore della seconda di Amici, in onda sabato 28 marzo alle 21.20 su Canale 5, Zendaya e Robert Pattinson per presentare “The Drama – Un Segreto è per Sempre”. Milly Carlucci accoglierà a Canzonissima Arisa e Paolo Jannacci, ospite d’onore Vanessa Scalera, alias “Imma Tataranni”, per un intenso omaggio al suo mito Adriano Celentano. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - AMICI: MARIA DE FILIPPI CONTRO CANZONISSIMA SCHIERA IL MONDO Articoli correlati AMICI: MARIA DE FILIPPI SCHIERA IL MONDO CONTRO CANZONISSIMAAmici di Maria De Filippi schiera una seconda puntata, registrata oggi, ricchissima di star italiane e internazionali per sfidare Canzonissima di... AMICI: MARIA DE FILIPPI SCHIERA IL MONDO CONTRO CANZONISSIMA. TUTTI GLI OSPITIAmici di Maria De Filippi schiera una seconda puntata, registrata oggi, ricchissima di star italiane e internazionali per sfidare Canzonissima di... Contenuti e approfondimenti su AMICI MARIA DE FILIPPI CONTRO... Temi più discussi: Amici, stasera 21 marzo: le anticipazioni della prima puntata del serale; Amici di Maria De Filippi, top e flop prima puntata del Serale. Le pagelle; Amici di Maria De Filippi, al primo serale rischiano già in tre: quote e anticipazioni; Serale Amici 25, arriva Belén Rodríguez ma Maria De Filippi perde una star: cosa succede. Amici 25, gli spoiler dlla seconda puntata: colpaccio di Maria De Filippi: arrivano Zendaya e Robert Pattinson. Tutti gli ospiti e gli eliminati di sabato 28 marzoIl ciclone Amici 25 non accenna a placarsi. Dopo il debutto record della scorsa settimana, Maria De Filippi alza ulteriormente l'asticella per la seconda puntata del Serale, in ... leggo.it Amici, le anticipazioni della puntata di sabato: fiume di ospiti (anche da Hollywood), ritorni e due dolorose eliminazioni: tutti gli spoilerSabato 28 marzo 2026 va in onda la seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, inaugurata da un omaggio a Gino Paoli. La serata promette ritmo serrato, prove spettacolari e momenti ... ilmattino.it Romana, ventiquattro anni, talento uscito dal programma “Amici” di Maria De Filippi, che ha vinto come concorrente nel 2021 e dove fino a pochi mesi fa è rimasta come danzatrice professionista facebook