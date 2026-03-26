AMICI | MARIA DE FILIPPI CONTRO CANZONISSIMA SCHIERA IL MONDO

Da bubinoblog 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è stata registrata una seconda puntata di Amici di Maria De Filippi, che vede la partecipazione di numerose star italiane e internazionali. La puntata sarà trasmessa prossimamente e si presenta come una sfida diretta a Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci. La registrazione si è svolta questa mattina e ha coinvolto molti artisti e personaggi noti del panorama musicale e dello spettacolo.

Amici di Maria De Filippi schiera una seconda puntata, registrata oggi, ricchissima di star italiane e internazionali per sfidare Canzonissima di Milly Carlucci. Gli ospiti della seconda puntata sono i The Kolors che presentano il nuovo singolo “Rolling Stones”, l’amatissimo protagonista di “Doc” e “Avvocato Ligas” Luca Argentero, la showgirl Belen Rodriguez e Francesco Cicchella. Direttamente dal dorato mondo di Hollywood, ospiti d’onore della seconda di Amici, in onda sabato 28 marzo alle 21.20 su Canale 5, Zendaya e Robert Pattinson per presentare “The Drama – Un Segreto è per Sempre”. Milly Carlucci accoglierà a Canzonissima Arisa e Paolo Jannacci, ospite d’onore Vanessa Scalera, alias “Imma Tataranni”, per un intenso omaggio al suo mito Adriano Celentano. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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