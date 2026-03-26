Altobelli è sicuro | Al Mondiale ci porteranno questi due nerazzurri

L’ex calciatore ha dichiarato che due giocatori dell’Inter saranno convocati per il prossimo Mondiale. La semifinale dei play-off si avvicina e si gioca contro l’Irlanda del Nord. La partita rappresenta un match decisivo per la qualificazione alla fase finale del torneo internazionale. La nazionale italiana si prepara a affrontare questa sfida importantissima.

Altobelli. L’attesa per la semifinale dei play-off Mondiali sta per esaurirsi e l’Italia si prepara a una sfida da dentro o fuori contro l’Irlanda del Nord. Il cammino verso la rassegna iridata del 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, passa inevitabilmente per una vittoria immediata, per poi giocarsi il tutto per tutto nella finale contro la vincente tra Galles e Bosnia. In questo clima di trepidazione, Alessandro Altobelli ha analizzato il momento degli Azzurri ai microfoni di TuttoSport, individuando i profili che potrebbero trascinare il gruppo verso la qualificazione. L’ex bandiera dell’Inter ha speso parole di... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Italia, la benedizione di Altobelli: «Esposito e Barella ci porteranno al Mondiale»di Redazione Inter News 24Italia, Altobelli, intervistato ai microfoni di Tuttosport, ha parlato così in vista della cruciale sfida contro l’Irlanda... Leggi anche: Inter News, in caso di Italia al Mondiale ci sarà un tesoretto per i nerazzurri: ecco quanto e perché Contenuti utili per approfondire Altobelli è sicuro Al Mondiale ci... Temi più discussi: Metti una sera a cena con ’Spillo’ Altobelli; La rivoluzione di Eva: Rina Melli, una voce ritrovata; Spillo Altobelli compie 70 anni. Stasera la festa al San Barnaba; Serata speciale per i tifosi dell’Inter: a Reggio arriva Alessandro Altobelli. VIDEO. Pagina 0 | Altobelli: No ai paragoni che non reggono, ma su un azzurro si espone: Ci porta al MondialeL’ex attaccante campione del mondo in Spagna nel 1982: È il momento di tornare a essere l’Italia che tutto il mondo conosce ... tuttosport.com Altro che Kean, Altobelli punta su Pio Esposito: Dobbiamo affidarci a luiA poche ore da Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff per l'accesso ai Mondiali, Alessandro Spillo Altobelli, Campione del Mondo con la Nazionale nel 1982, ha parlato così a ... firenzeviola.it Per Di Natale è il futuro della Nazionale; Altobelli lo dà tra i giocatori più decisivi insieme a Barella; per Pazzini, è la carta in più di Gattuso. Nessuno però ha avvisato il ct - facebook.com facebook #Altobelli: “No ai paragoni che non reggono”, ma su un azzurro si espone: “Ci porta al Mondiale” x.com