All’incontro con la ex di 16 anni per un chiarimento porta un’accetta di 40 cm | l’allarme lanciato da un passante

Un incontro tra un giovane e la sua ex ragazza, entrambi di 16 anni, si è trasformato in una scena inquietante quando, durante un chiarimento, è stata estratta un’accetta di circa 40 centimetri. L’episodio si è verificato a Peschiera Borromeo, nel Milanese, e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine dopo l’allarme lanciato da un passante che ha assistito alla scena.

Peschiera Borromeo (Milano), 26 marzo 2026 – Aveva fissato un incontro per parlare, per quello che doveva essere un “chiarimento” dopo la fine di una storia tra adolescenti. Peccato che all’appuntamento con la ex fidanzatina e sua madre (la ragazza ha solo sedici anni) si fosse portato un’accetta lunga 40 centimetri. Tutto è successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 marzo, a Peschiera Borromeo, comune dell’Hinterland di Milano. Determinante l’intervento dei carabinieri, allertati da un passante che aveva notato l’arma. Il giovane, di soli 18 anni, è stato bloccato dai militari. La segnalazione e l’intervento dei carabinieri. Come detto a far scattare la segnalazione è stato un passante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - All’incontro con la ex di 16 anni per un “chiarimento” porta un’accetta di 40 cm: l’allarme lanciato da un passante Articoli correlati Budrio, studente di 14 anni si presenta in aula con un machete nello zaino. Denunciato. L’allarme lanciato da un docenteIn una scuola superiore di Budrio, l’Itis Giordano Bruno, nel bolognese uno studente si è presentato con una machete in classe. Leggi anche: Si presenta all'ultimo appuntamento con l'ex con un'accetta nel giubbotto: passante fa arrestare un 18enne Una selezione di notizie su All'incontro con la ex di 16 anni per... Temi più discussi: Il vangelo secondo Fo, cent’anni di una fede scomoda; Martedì 17 marzo a Foyer d’Autore Fabrizio Tonello presenta L'America in 18 quadri. Dalle piantagioni a Silicon Valley; Social media.Nel mondo, ma non del mondo; Ad aprile Gino Paoli doveva partecipare all’incontro sui cantautori al Ducale con Roberto Vecchioni. Peschiera Borromeo, va all'incontro con la ex fidanzata di 16 anni con un’accetta nascosta sotto il giubbotto: arrestato 18enneUn passante ha intravisto l’arma spuntargli dal giaccone e ha avvisato i carabinieri. All'arrivo dei militari il ragazzo stava parlando con la sua ex e la madre di lei, presente all’incontro ... milano.corriere.it Cento anni dell’istituto Besta, giovedì incontro con la preside Renata Moretti e Roberto StoccoComunicare il passato, ispirare il futuro: i 100 anni dell’istituto Besta. Sarà questo il tema dell’incontro che si svolgerà giovedì 26 marzo, alle ore 17:15, presso la biblioteca dell’istituto Best ... trevisotoday.it Ieri ci siamo lasciati sul più bello, prima dell'incontro con uno del branco che ci ha preso di mira durante la registrazione di un servizio, lanciandoci un cartone e riempendoci di insulti. Angelo, questo il suo nome di battesimo, è stato l'unico a metterci la faccia e - facebook.com facebook A Cuveglio in programma il terzo incontro della rassegna letteraria "Tracciando orizzonti" - x.com