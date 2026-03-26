Un retroscena inedito riguarda l’attività di gioco d’azzardo di un noto allenatore. Secondo quanto riportato, avrebbe vinto una cifra di circa 10 milioni di euro al casinò, mettendo in evidenza abilità di strategia che vanno oltre il mondo dello sport e dell’ippica. La notizia si aggiunge alle sue caratteristiche pubbliche di competenza e determinazione.

Massimiliano Allegri non è solo un maestro del “corto muso” in campo e un vincente nell’ippica: spunta ora il retroscena inedito sulle sue doti da stratega al casinò. A svelare il profilo da scommettitore d’élite del tecnico livornese è stato l’ex compagno di squadra ai tempi del Perugia, Gianluca Atzori, intervenuto al “DoppioPasso Podcast”. Il racconto risale alla stagione 1995-1996, quando un giovane Allegri trascinò i colleghi in una sortita notturna a Venezia trasformando una puntata collettiva in un bottino da 10 milioni di lire in appena due giocate alla roulette. Il protocollo della serata, pianificato da Allegri con una precisione degna di una preparazione tattica, prevedeva l’obbligo del dress code in trasferta: «Ci chiese di portare l’abito proprio per andare al casinò dopo la partita», ha ricordato Atzori. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Allegri “Mago” al Casinò: il retroscena sulla vincita da 10 milioni

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