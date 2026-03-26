alle suppletive i democratici vincono a mar a lago

I democratici hanno ottenuto una vittoria in un'elezione suppletiva per un seggio alla Camera statale in Florida, in un'area associata all'ex presidente. La consultazione si è svolta senza incidenti e i risultati sono stati confermati dalle autorità elettorali locali. La vittoria si aggiunge a una serie di successi elettorali recenti per il partito in diversi collegi dello stato.

Le parole e i fatti: l'Arabia Saudita contro l'Iran e e i 3.000 soldati americani per il medio oriente I democratici hanno vinto un’altra elezione suppletiva, valida per un seggio alla Camera statale della Florida, a casa di Donald Trump. La democratica Emily Gregory, proprietaria di una palestra per neo-mamme, ha prevalso di due punti nel distretto di Palm Beach, in cui si trova la residenza di Mar a Lago del presidente. Ha sconfitto il pianificatore finanziario Jon Maples, che si autodefinisce un “patriota dell’America first” e ha ottenuto l’endorsement diretto del presidente degli Stati Uniti. Gregory ha fatto campagna sul costo... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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