Alle suppletive i democratici vincono a Mar a Lago

Da ilfoglio.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I democratici hanno ottenuto una vittoria in un'elezione suppletiva per un seggio alla Camera statale in Florida, in un'area associata all'ex presidente. La consultazione si è svolta senza incidenti e i risultati sono stati confermati dalle autorità elettorali locali. La vittoria si aggiunge a una serie di successi elettorali recenti per il partito in diversi collegi dello stato.

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