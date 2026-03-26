Aumentano i furti in abitazione nella zona della Lunigiana, con il Comune di Tresana particolarmente colpito negli ultimi tempi. Recentemente, sono stati segnalati diversi episodi di intrusioni non autorizzate in diverse abitazioni della zona, suscitando preoccupazione tra i residenti. La situazione ha portato le autorità a intensificare i controlli e a invitare i cittadini a rafforzare le misure di sicurezza.

Non c’è pace in Lunigiana, l’allarme per i furti in appartamento non accenna a placarsi e nuovi episodi accadono nel Comune di Tresana, preso letteralmente di mira dai malviventi nell’ultimo periodo. Mentre l’attenzione dei residenti resta alta, vista la frequenza dei furti che si sono verificati nelle abitazioni del circondario, si è registrato un nuovo furto, stavolta fortunatamente fallito, sempre in quel di Barbarasco teatro di alcune razzie nei giorni scorsi. Ignoti infatti hanno tentato il colpo nella serata di sabato scorso in un’abitazione in via Roma, località La Piana, in direzione di marcia Passo della Cisa. E’ probabile che i ladri siano stati spaventati e distolti dal loro proposito per via dell’arrivo di qualcuno e hanno pensato bene di rinunciare al colpo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme furti in casa. Barbarasco nel mirino. Altre ’visite’ sgradite

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