Dopo la vittoria del No al referendum, un rappresentante politico ha affermato che il sostegno proveniente da coloro che hanno votato contro va oltre gli schieramenti partitici. Ha sottolineato come gli amministratori locali siano pronti a colmare un vuoto politico, interpretando il risultato come un segnale di consenso diffuso e trasversale. La domanda sulla possibile trasformazione di questo risultato in una proposta di governo resta aperta.

Roma – Dopo la vittoria del No al referendum, come intende capitalizzare politicamente quel consenso per trasformarlo in una proposta di governo nazionale? "I milioni di italiani che hanno votato ‘No’ vanno oltre i partiti che fanno opposizione alla Meloni”. È un giudizio algebrico-politico quello di Alessandro Onorato, assessore di Roma capitale e promotore di Progetto civico Italia: “Sono persone che in parte non sono ancora rappresentate ma che hanno chiaro che la costituzione non si tocca, non vogliono che la politica si sostituisca alla magistratura e che vogliono tornare a sperare in un futuro migliore. C’è un vuoto politico che noi amministratori vogliamo occupare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alessandro Onorato: “Il popolo del No al referendum va oltre i partiti. Noi amministratori riempiamo quel vuoto politico”

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