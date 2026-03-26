Alessandro Mennini per Il sabato all' accademia

Da bolognatoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 novembre 2026 si tiene un concerto nell’ambito della rassegna “Il Sabato all’Accademia” dell’Accademia Filarmonica di Bologna. L’evento si svolge nella Sala Mozart, situata a Palazzo Carrati, sede dell’Accademia dal 1666. Sul palco si esibisce al pianoforte un musicista chiamato Alessandro Mennini. La serata prosegue la programmazione settimanale della rassegna dedicata alla musica classica.

Sabato 14 novembre 2026 prosegue la rassegna de “Il Sabato all’Accademia” dell'Accademia Filarmonica di Bologna con il concerto di Alessandro Mennini al pianoforte nella storica Sala Mozart, sala da concerto di Palazzo Carrati, sede dell'Accademia Filarmonica dal 1666. Musiche di MozartChopin. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

alessandro mennini per il sabato all accademia
© Bolognatoday.it - Alessandro Mennini per "Il sabato all'accademia"

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