Un provino di vent’anni fa ha segnato un momento decisivo per un’attrice, che all’epoca aveva poco più di venti anni. Ricorda con chiarezza l’esperienza con un artista considerato un’icona del teatro, descrivendola come una svolta nella propria carriera. Durante quell’occasione, l’attrice ha incontrato anche una figura nota per il suo carattere generoso e il suo carattere irrefrenabile.

Un provino. A venti e qualcosa anni. Un provino con qualcuno che hai sempre considerato un mito. E improvvisamente tutto cambia per sempre. Percorso bellissimo quello di Alessandra Faiella, fra tv, cinema, teatro. Ma l’incontro con Dario Fo rimane fondamentale per l’attrice milanese, oggi un habitué in alcuni titoli del Premio Nobel. Come il fortunatissimo " Coppia aperta, quasi spalancata " (scritto insieme a Franca Rame), ancora in scena qualche giorno fa al Cooperativa per la regia di Renato Sarti. Alessandra, quando incontrò per la prima volta Dario Fo? "A fine anni 80, quando mi fece il provino per "Il papa e la strega". All’epoca però ero già fanatica del suo lavoro e in particolare del Mistero Buffo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessandra Faiella e il giullare Dario Fo: "Quel provino è stata una svolta. Franca? Generosa, lui incontenibile"

Articoli correlati

Jacopo Fo racconta ‘Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo’Firenze, 25 marzo 2026 - Lo scrittore e attore Jacopo Fo è il protagonista dello spettacolo “Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo”,...

Il ritorno del Giullare: Matthias Martelli porta "Mistero Buffo" al Carignano per i cento anni di Dario FoC’è un’energia che non invecchia, una lingua che non ha bisogno di dizionari per farsi capire e una satira che, a distanza di oltre cinquant’anni,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alessandra Faiella

Temi più discussi: Alessandra Faiella e il giullare Dario Fo: Quel provino è stata una svolta. Franca? Generosa, lui incontenibile; Si chiude con numeri record la stagione del Massimo Troisi di San Donato; MATELICA, DOMENICA 22 MARZO AL TEATRO PIERMARINI LA MOGLIE FANTASMA CON MARIA GRAZIA CUCINOTTA E PINO QUARTULLO; Fine settimana al D’Annunzio: Maria Grazia Cucinotta ne La Moglie Fantasma e il Concerto di Primavera.

Alessandra Faiella e il giullare Dario Fo: Quel provino è stata una svolta. Franca? Generosa, lui incontenibileL’attrice a fine anni ’80 scelta per Il papa e la strega: Fanatica del suo lavoro, in particolare Mistero Buffo. Andavo in Sormani a guardarmi i video degli spettacoli, ero innamorata di quel tipo ... ilgiorno.it

Alessandra Faiella sul palco con un nuovo spettacolo dedicato alle ossessioni delle donne: da Tinder alle influencer«Le influencer che odiano le donne, Tinder ovvero il postal market delle relazioni tossiche, le ancelle del patriarcato, l’ossessione per la perfezione estetica, che è il burqa delle donne occidentali ... milano.corriere.it

Abbiamo aperto le danze per ricordare, in occasione del centenario della nascita, Dario Fo. Dire che COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA sia un successo è poco. Autentiche ovazioni al Teatro della Cooperativa per Valerio Bongiorno e Alessandra Faiella - facebook.com facebook