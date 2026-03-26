Alberto Razzetti ha dichiarato di aver trovato il suo miglior livello di forma quest’anno. Ha annunciato che parteciperà a tre gare agli Europei. Durante il Meeting di Livorno 2026, evento di preparazione per i Campionati Italiani Assoluti di Riccione, era uno degli atleti più attesi. La competizione si svolgerà dal 14 al 18 aprile.

Alberto Razzetti era uno degli atleti più attesi in occasione del Meeting di Livorno 2026, tappa di passaggio nel percorso di preparazione dei big azzurri verso i Campionati Italiani Assoluti che si terranno a Riccione dal 14 al 18 aprile. Il 26enne toscano, finalista olimpico a Parigi 2024 nei 200 delfino e su entrambe le distanze dei misti, ha commentato il suo stato di forma attuale in un’intervista concessa a Martina Bonacchi e andata in onda nella puntata speciale di SwimZone, visibile sul canale Youtube di OA Sport. “ Oggi 100 stile libero che diciamo non è proprio il mio habitat naturale (sorride, ndr), e quindi sensazioni un po’ strane, specialmente poi in gare veloci. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alberto Razzetti: “Mai lavorato così bene come quest’anno. Agli Europei porterò tre gare”

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