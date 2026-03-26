Alberto Costa l’ex Juve torna protagonista sul mercato | una big europea lo mette nel mirino Le ultime

Un ex giocatore di Juventus è al centro di un interesse da parte di una grande squadra europea. Nei giorni scorsi sono emerse nuove informazioni sulla trattativa, che coinvolge il calciomercato e le possibili mosse future. La situazione resta da seguire attentamente, con sviluppi che potrebbero influenzare le prossime settimane di mercato.

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