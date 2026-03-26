Nella giornata di giovedì 26 marzo, a Carapelle, un albero è caduto nel cortile di una scuola a causa delle forti raffiche di vento. L’episodio ha creato situazioni che hanno messo in evidenza rischi per la pubblica incolumità nel centro abitato. Non sono state registrate ferite o danni a persone o strutture. La caduta ha richiesto l’intervento delle autorità locali.

Buongiorno si segnala che, a causa del forte vento delle ultime ore di giovedì 26 marzo a Carapelle si sono verificati episodi di caduta di alberi che hanno generato situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità.In particolare in Viale del Mezzogiorno (zona 167) si è registrata la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Albero cade nel cortile di una scuola a Carapelle

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