È iniziata la campagna di donazioni di pasti promossa da un ristorante McDonald’s della zona di Reggio Calabria Tangenziale. L’iniziativa, intitolata “Sempre aperti a donare”, coinvolge i ristoranti di tutta Italia e prevede la distribuzione di pasti a favore di un Istituto per la Famiglia Nazionale. La donazione si inserisce in un progetto di solidarietà promosso dal franchising.

L’iniziativa, partita lo scorso 17 marzo, andrà avanti anche per i tre martedì successivi, portando un aiuto concreto a una realtà che ogni giorno è vicina a famiglie e persone in difficoltà. Un gesto semplice, ma importante, che dimostra come la collaborazione tra imprese, associazioni e volontariato possa trasformarsi in un aiuto reale per chi ne ha più bisogno. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Al via "Sempre aperti a donare", il McDonald’s Reggio Calabria tangenziale al fianco del territorio

Articoli correlati

Vicinanza al territorio, il generale Domizi incontra i carabinieri della provincia di Reggio CalabriaVisita istituzionale, questa mattina, del generale di corpo d’armata Claudio Domizi, comandante interregionale carabinieri Culqualber, presso il...

Leggi anche: McDonald's al fianco filiera del miele biologico italiano, 8 ton. in oltre 800 ristoranti

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Reggio Calabria

Discussioni sull' argomento Tornano per la 34ª edizione le Giornate FAI di Primavera: ecco l’elenco delle aperture previste in Calabria · ilreggino.it; I volontari di Enel e Touring accolgono i visitatori in aree archeologiche, chiese e musei; I direttori dei luoghi della cultura a Torino per Missione Accessibilità: presente il Museo diocesano di Reggio Calabria; Al via l'Esposizione Mediterranee Architettura e Design per Gianni Versace al MArRC.

'NDRANGHETA, INCHIESTA MILLENIUM: 64 PERSONE VERSO IL PROCESSO La Dda di Reggio Calabria chiede il rinvio a giudizio per 64 indagati: narcotraffico, estorsioni e ramificazioni anche al Nord https://www.calabriainchieste.it/2026/03/26/ndranghet - facebook.com facebook

Sorvolo tattico di due caccia Eurofighter Typhoon dell'Aeronautica Militare a Reggio Calabria: cos'è successo oggi x.com