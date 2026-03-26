Al cinema De Seta il Premio Laura Papadia contro il femminicidio | 350 giovani trasformano il dolore in impegno

Oggi a Palermo si è svolta la prima edizione del Premio “Laura Papadia”, un evento dedicato alla memoria della donna uccisa il 26 marzo 2025 a Spoleto. La cerimonia si è svolta al cinema De Seta, coinvolgendo circa 350 giovani che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa. Il premio intende sensibilizzare sul tema del femminicidio e trasformare il dolore in azione concreta.

Grande partecipazione oggi a Palermo per la prima edizione del Premio “Laura Papadia”, dedicato alla 36enne palermitana uccisa il 26 marzo 2025 a Spoleto. Un’iniziativa promossa dall’Associazione Millecolori Aps Ets come momento di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza di genere. Realizzata con il patrocinio gratuito del Comune di Palermo e del Comune di Spoleto, l’iniziativa ha coinvolto oltre 350 studenti delle scuole superiori cittadine (Marco Polo, Damiani Almeyda-Crispi, Ascione, Piazza, Ragusa-Kiyohara-Parlatore), protagonisti del progetto “Non m’Ama.m’Amo!”. Alla giornata ha preso parte l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, insieme a rappresentanti istituzionali e operatori del settore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Al cinema De Seta il "Premio Laura Papadia" contro il femminicidio: 350 giovani trasformano il dolore in impegno Articoli correlati "Il verbo più potente è scegliere": 14 giovani attori trasformano il dolore in impegno civileSAN PIETRO VERNOTICO – I giovani che parlano ai giovani con un linguaggio semplice e disinvolto. Femminicidio di Laura Papadia. Il marito rinviato a giudizioRinviato a giudizio per il femminicidio di Laura Papadia, il marito Gianluca Romita dovrà rispondere del reato di omicidio volontario. Approfondimenti e contenuti su Premio Laura Papadia Argomenti discussi: Premio ''Laura Papadia'' a Palermo: studenti e istituzioni uniti contro la violenza di genere; Dalla memoria all’azione, il premio Laura Papadia accende i riflettori contro la violenza di genere. Dalla memoria all’azione, il premio Laura Papadia accende i riflettori contro la violenza di genereOltre 350 studenti, istituzioni ed esperti uniti a Palermo per trasformare il ricordo in impegno concreto e costruire una cultura del rispetto ... palermotoday.it