Alla fine della Winter Camp 2026, che si è svolta al centro Ciampoli-Spaventa di Atessa, si è conclusa l'ultima giornata dell’evento organizzato da Next Level e Stellantis. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti e professionisti interessati a temi legati alla scienza e alle innovazioni tecnologiche. L’iniziativa si è svolta nel corso di diverse settimane, con attività e incontri dedicati ai giovani.

Coinvolti 400 ragazzi e ragazze di seconda media degli Istituti G. D’Annunzio, Don Milani, Mario Bosco - plesso G. Mazzini e Ciampoli-Spaventa tra Lanciano, Frisa e Atessa, in un percorso continuo di orientamento e competenze Stem Scienza e futuro si incontrano per la tappa conclusiva della Winter Camp, promossa da Next Level e Stellantis. Dopo una settimana di laboratori intensivi, gli studenti coinvolti si trasformano in giovani divulgatori scientifici per presentare i loro lavori a famiglie e comunità. Il progetto Winter Camp, di respiro nazionale (3.000 studenti in 6 regioni) rappresenta un'importante occasione per raccontare come la scuola abruzzese si apre al futuro e alle competenze Stem. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Al Ciampoli-Spaventa di Atessa il gran finale della Winter Camp 2026

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Coinvolti 400 ragazzi e ragazze di seconda media degli Istituti G. D’Annunzio, Don Milani, Mario Bosco - plesso G. Mazzini e Ciampoli-Spaventa tra Lanciano, Frisa e Atessa, in un percorso continuo di orientamento e competenze STEM avviato con la Summer - facebook.com facebook