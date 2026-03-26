Airpack i lavoratori dichiarano il presidio permanente | rabbia e tanta amarezza

I lavoratori di Airpack hanno deciso di instaurare un presidio permanente davanti allo stabilimento di Ossago Lodigiano, che sarà attivo 24 ore su 24 a partire dall’inizio della prossima settimana. La decisione è stata comunicata in seguito a un’intesa raggiunta tra le rappresentanze sindacali e la direzione aziendale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui contenuti delle trattative.

Ossago Lodigiano (Lodi), 26 marzo 2026 – Un presidio permanente h24 davanti allo stabilimento Airpack a partire dall’inizio della prossima settimana. È questa la decisione assunta oggi, 26 marzo, durante l’assemblea con i lavoratori. “Oggi in assemblea con i lavoratori abbiamo deciso di avviare un presidio permanente h24, sul modello che un tempo era stato applicato alla Akzo Nobel di Fombio, che partirà all’inizio della prossima settimana”, spiegano Stefano Priori della Filctem Cisl e Morwenna Di Benedetto della Femca Cgil, al termine dell’incontro con i dipendenti dello stabilimento di Ossago Lodigiano. “Abbiamo raccolto tanta rabbia e amarezza da parte dei lavoratori – proseguono i sindacalisti –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Airpack, i lavoratori dichiarano il presidio permanente: rabbia e tanta amarezza Articoli correlati Licenziamenti nella Gls, lavoratori in presidio permanenteSAN GIULIANO MILANESE Da oggi presidio permanente in via Basento per i licenziamenti nella Gls di Sesto Ulteriano. Grottazzolina. Yuasa, tanta amarezza per la sconfitta col PadovaUna grandissima occasione persa per la Yuasa Battery contro Padova in un match decisamente ricco di emozioni ma che poteva rilanciare le ambizioni di... Una raccolta di contenuti su Airpack i lavoratori dichiarano il... Argomenti discussi: Airpack, rotto il tavolo sindacale: altro ‘no’ alla cassa integrazione. Airpack, i lavoratori dichiarano il presidio permanente: rabbia e tanta amarezzaOssago Lodigiano (Lodi), 26 marzo 2026 – Un presidio permanente h24 davanti allo stabilimento Airpack a partire dall’inizio della prossima settimana. È questa la decisione assunta oggi, 26 marzo, ... ilgiorno.it Airpack, rotto il tavolo sindacale: altro ‘no’ alla cassa integrazioneOssago Lodigiano, l’azienda che ha annunciato 41 licenziamenti si conferma sorda alle richieste dei lavoratori. L’unica speranza ri masta ora è il confronto in Regione ... ilgiorno.it