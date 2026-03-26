Airis analisi del rischio climatico | arriva la piattaforma europea

È stata presentata una nuova piattaforma europea chiamata Airis, dedicata all’analisi del rischio climatico. Lo strumento è stato sviluppato per monitorare e valutare le possibili minacce legate ai cambiamenti climatici. La piattaforma fornisce dati e strumenti utili per le autorità e le istituzioni coinvolte nella gestione delle emergenze ambientali. La sua implementazione mira a migliorare la capacità di risposta a eventi climatici estremi.

Si chiama Airis ed è una nuova piattaforma europea per l’analisi del rischio climatico, che unisce dati satellitari, algoritmi di machine learning e competenza specialistica per prevedere la probabilità di 6 rischi climatici simultaneamente (alluvioni, frane, incendi, siccità, piogge intense, vento) su quattro orizzonti temporali (2026, 2030, 2040, 2050), analizzando l’impatto su 17 tipologie di asset – tra cui sottostazioni, linee aeree, turbine eoliche, ferrovie, gasdotti, rete elettriche. Airis nasce da Eoliann, startup climate tech italiana fondata nel 2022 come società benefit da quattro under 30, “con la visione di rendere la resilienza una risposta sistemica, in un contesto caratterizzato da instabilità climatica crescente”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Niscemi, arriva l'ordinanza di Protezione civile: "Subito monitoraggio e analisi del rischio sulla frana"La realizzazione di una analisi del rischio idrogeologico nel territorio del comune di Niscemi e di un programma di indagini geognostiche,... Eduboom è ora su Carta del Docente: la piattaforma educativa europea al fianco degli insegnantiUna delle piattaforme educative in più rapida crescita in Europa, eduboom, è ora disponibile sulla Carta del Docente, offrendo agli insegnanti... Altri aggiornamenti su Airis analisi del rischio climatico... Temi più discussi: Una nuova piattaforma europea di analisi del rischio climatico; Nasce AIRIS, l’innovativa piattaforma europea di Eoliann per l’analisi del rischio climatico; Nasce Airis, piattaforma europea di Eoliann per l'analisi del rischio climatico; Eoliann lancia Airis, piattaforma europea per l’analisi del rischio climatico: dati e AI per guidare investimenti e resilienza. Nasce Airis, piattaforma europea di Eoliann per l'analisi del rischio climatico(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Si chiama Airis ed è una nuova piattaforma europea per l'analisi del rischio climatico, che unisce dati satellitari, algoritmi di machine learning e competenza specialistica pe ... msn.com Eoliann lancia Airis, la piattaforma che legge il rischio climaticoLa climate tech italiana presenta una soluzione europea per analizzare l’impatto di alluvioni, incendi, frane e altri eventi estremi su infrastrutture e asset critici fino al 2050. insurzine.com