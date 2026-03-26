Nella notte del 24 marzo, in via Fanti d'Italia vicino alla stazione della metropolitana di Principe, un passante è stato avvicinato da due sconosciuti. Dopo averlo seguito, sono passati alle mani, colpendolo con dei pugni. Durante l'aggressione, gli hanno sottratto lo smartphone e sono fuggiti. L'intera scena si è svolta poco dopo mezzanotte.

In via Fanti d'Italia, la vittima ha chiamato la polizia e ha seguito i malviventi, facendoli arrestare: dalle tasche sono spuntati altri telefoni e un bancomat di un'altra persona Paura in via Fanti d'Italia, nella zona della stazione della metropolitana di Principe. Poco dopo la mezzanotte del 24 marzo, un passante è stato seguito e aggredito da due sconosciuti, che lo hanno preso a pugni rubandogli lo smartphone prima di scappare. L'uomo ha cercato di difendersi, poi ha pedinato i due malviventi senza perderli di vista, chiamando le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha trovato la vittima dell'aggressione con ferite lacerocontuse al volto e alle mani. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Aggredito, preso a pugni e rapinato dello smartphone

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