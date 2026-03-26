Nell'ultima puntata di Swim Zone, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, è stata ospite Agata Ambler. Durante l’intervista, ha affrontato il tema dei disturbi alimentari, sottolineando come spesso siano considerati un tabù, e ha condiviso le esperienze di gestione dell’ansia e delle delusioni legate a questa condizione.

Agata Ambler è stata l’ospite dell’ultima puntata di Swim Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La nuotatrice nativa di Venezia si è raccontata a 360° tra vasca e fuori vasca, raccontando anche un momento molto complicato della sua vita. L’atleta classe 2001 è reduce da una lunga trasferta dall’altra parte del mondo: “ Sono stata un paio di mesi in Australia. Ho la doppia cittadinanza e la mia famiglia si divide tra Sydney e Newcastle. Ho potuto mettere in atto due mesi e mezzo di preparazione importante. Diciamo che è stato anche un viaggio di salute mentale e, non ultimo, da asmatica sono potuta stare lontana dal clima della Pianura Padana”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Agata Ambler: “I disturbi alimentari spesso sono tabù. Ho imparato a gestire l’ansia e le delusioni”

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