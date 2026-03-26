Durante la puntata di mercoledì di Affari tuoi, Herbert Ballerina e Stefano De Martino hanno coinvolto i concorrenti della Val d'Aosta con battute scherzose, tra cui un commento rivolto a Bernie e Sabina. De Martino ha detto che Bernie non sarebbe mai tornato in trasmissione, mentre Ballerina ha commentato che non è abituato a certe situazioni. La scena si è conclusa con una risata collettiva.

"Non lo vedremo mai qua, non si presenti". Herbert Ballerina e Stefano De Martino "gelano" simpaticamente Bernie e Sabina, i concorrenti della Val d'Aosta della puntata di mercoledì di Affari tuoi, il quiz show dell' access prime time di Rai 1. La coppia si presenta e annuncia che il figlio di 19 anni ha intenzione di frequentare l'università di Ingegneria aerospaziale. Target troppo alto per il programma, ironizzano i due padroni di casa. De Martino e Ballerina sono poi stati protagonisti di un divertente siparietto, un equivoco bello e buono: sulle note di Garibaldi fu ferito Herbert si avventura in mezzo allo studio, con Stefano che lo guarda stranito: "Ho pensato che non usciva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, Herber Ballerina umiliato da De Martino: "Non è abituato"

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