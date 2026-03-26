Alle 21 L teatro comunale di Predappio è in programma ‘ Quattro minuti e dodici secondi ’, intenso testo del drammaturgo britannico James Fritz, per la regia di Giancarlo Nicoletti. Lo spettacolo porta per la prima volta in Italia uno dei lavori più discussi e apprezzati della scena teatrale contemporanea internazionale. Interpretato da Chiara Becchimanzi, Claudio Vanni, Flavia Lorusso e Samuele Ghiani, lo spettacolo affronta con tensione narrativa uno dei temi più urgenti del nostro tempo: il rapporto tra adolescenza, responsabilità e universo digitale. "Il titolo – spiegano i promotori del Teatro delle Forchette – fa riferimento alla durata di un video esplicito apparso improvvisamente online: quattro minuti e 12 secondi che bastano a scatenare una tempesta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adolescenti e universo digitale nel testo di James Fritz

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