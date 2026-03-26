Addio ad Erminio Colombo | l’ex sindaco di Comazzo è morto a 93 anni

Comazzo annuncia la scomparsa di Erminio Colombo, ex sindaco del paese dal 1960 al 1975, deceduto all’età di 93 anni. La sua morte è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno espresso cordoglio per la perdita di una figura storica della comunità. Colombo aveva ricoperto la carica di primo cittadino per oltre quindici anni, contribuendo alla vita pubblica del paese.

Comazzo (Lodi), 26 marzo 2026 – La comunità di Comazzo piange la scomparsa di Erminio Colombo, già sindaco del paese dal 1960 al 1975, venuto a mancare all’età di 93 anni. Una figura che ha segnato profondamente la storia amministrativa del Comune, guidandolo per quindici anni, in un periodo di importanti cambiamenti per il territorio. Il ricordo del sindaco Pavese. A ricordarlo con parole di cordoglio è stato l’ attuale sindaco Marco Pavese, che ha espresso la vicinanza dell’intera amministrazione e della cittadinanza alla famiglia. " Esprimo il cordoglio mio personale e dell’amministrazione comunale per la scomparsa, all’età di 93 anni, di Erminio Colombo, già sindaco di Comazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio ad Erminio Colombo: l’ex sindaco di Comazzo è morto a 93 anni Articoli correlati Leggi anche: Addio a Valentino, lo stilista è morto a 93 anni Morto Valentino, addio allo stilista: aveva 93 anniRoma, 19 gennaio 2026 – Addio all’‘ultimo imperatore’ della moda, come era stato definito lo stilista Valentino Ludovico Clemente Garavani, per tutti...